Папа римский Франциск лишил духовного сана двоих иерархов католической церкви в Чили: епископов из Икике и Ла-Серены. Об этом объявлено в день встречи понтифика с президентом Чили Себастьяном Пиньерой.
Папа лишил сана чилийских епископов
Сейчас воспроизводится:
Папа лишил сана чилийских епископов
В сентябре Франциск лишил сана 88-летнего священника Фернандо Карадиму, который предстал перед судом. Его обвиняют в том ,что он растлевал несовершеннолетних в течение нескольких десятков лет.
В Чили расследование дел о педофилии в церкви приобрело большие масштабы. Среди 119 подозреваемых — и священники, и связанные с церковными организациями миряне.
Ещё в мае этого года на личной аудиенции у Франциска 34 чилийских епископа подали прошение о коллективной отставке.