17-ый саммит Франкофонии - Международной организации сотрудничества франкоязычных стран - завершил свою работу в Ереване. В столице Армении собрались более 100 делегаций из 84 стран, около 30 глав государств и правительств, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Саммит Франкофонии в Ереване
Саммит Франкофонии в Ереване
Франкофония объединяет страны, где знают и любят французский – второй язык международного общения на планете. На данный момент в организацию входят около 60 государств.
Хозяин саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал имя избранного на грядущие 4 года нового генерального секретаря Франкофонии . Им стала Луиза Мушикивабо - дипломат из Руанды.
"Я считаю Франкофонию очень гармоничной организацией с большим числом партнёров, с которыми организация будет работать все больше и больше как катализатор, как двигатель. С этим чувством я и начинаю свой мандат" - сказала она.
Саммит Франкофонии - крупнейшее мероприятие в Армении за годы независимости - имеет большое значение для маленькой страны, которая надеется усилить сотрудничество со многими государствами разных континентов.
В форуме обещал принять участие и легендарный французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур. Не сложилось... Но ереванский саммит прошёл под знаком Азнавура.