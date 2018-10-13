Десятки тысяч человек вышли на улицы Берлина, чтобы выступить против расизма и ксенофобии в Германии и странах ЕС.
Митинг против расизма в Берлине
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Митинг против расизма в Берлине
Под лозунгом "За открытое и свободное общество – солидарность вместо дискриминации" объединились неравнодушные жители страны и активисты ряда различных движений (по защите прав мигрантов, ЛГБТ-сообщества, рабочих, бездомных).
Накануне манифестаци, организованной ассоциацией Unteilbar, глава МИД Германии Хейко Маас заявил, что эта акция покажет сторонникам ультраправой идеологии, что народ Германии не позволит вносить раскол в общество, особенно правым популистам.
Митинг прошел без инцидентов. По оценкам полиции, в нем приняли участие свыше 100 тысяч человек.