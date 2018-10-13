Наводнения и оползни на западе Индонезии унесли жизни более 20 человек, в том числе - 11 школьников, еще 15 числятся пропавшими без вести, десятки получили ранения. Как сообщается, стихия обрушилась на провинции Западная Суматра и Северная Суматра на одноименном острове. Сильные ливни продолжались с четверга, приведя к разрушению около 50 домов.
Новая стихия в Индонезии
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Новая стихия в Индонезии
"Наводнение вызвано сильными дождями в горах. Когда оно началось, после полудня в исламской школе шел урок. По имеющимся данным в классе находились 29 детей", - говорит начальник местной полиции.
По словам представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, десятки людей были "погребены под грязью", поиски пропавших продолжаются, число погибших может возрасти. Доступ к пострадавшим районам затруднен из-за плохого состояния дорог.