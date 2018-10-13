В Греции в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком и возникшего пожара погибли 11 человек. Как сообщается, все погибшие - предположительно мигранты. Инцидент произошел недалеко от города Кавала на северо-востоке страны.
В Греции сгорел микроавтобус с мигрантами
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В Греции сгорел микроавтобус с мигрантами
Пассажиры не смогли покинуть микроавтобус и сгорели заживо. Водитель грузовика, согласно документам, - гражданин Греции, в последнюю минуту смог выбраться из машины. По предварительным оценкам, водитель микроавтобуса из-за высокой скорости, по-видимому, потерял контроль над автомобилем и въехал в грузовик.