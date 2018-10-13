Проблемы в Баварии = проблемы в Германии

33 процента: примерно на столько, по данным опросов, может рассчитывать Христианско-социальный союз на земельных выборах в Баварии, которые состоятся в воскресенье.

Лидер ХСС Хорст Зеехофер с такими данными не согласен и уверен, что традиционно правящая в Баварии партия подтвердит свою популярность и в этот раз.

Аналитики же уверены, что у ХСС в любом случае проблемы — из-за миграционного вопроса.

Дамиен Макгиннес, журналист:

«ХСС очень неумело подошёл к этой теме. Они начали с антимигрантской риторики, пытаясь отнять голоса у „Альтернативы для Германии“. Но вместо этого потеряли голоса своих собственных сторонников — прихожан церкви, которые могли выступать в поддержку беженцев. Им антимигрантская риторика ХСС не понравилась. И партии пришлось изменить позицию, поскольку там поняли, что такая политика не работает. И внезапно они начали критиковать антимигрантскую АдГ. А потом и вовсе прекратили поднимать тему миграции. И из-за резких смен курса потеряли ещё больше доверия и голосов».

ХСС — традиционный союзник ХДС Ангелы Меркель, и когда речь идёт о Германии в целом, эти партии всегда упоминаются вместе. Поэтому проблемы в Баварии означают проблемы в Германии.

Йона Кельгрен, Euronews:

«Обычно выборы в Баварии не вызывают интереса: побеждает всегда ХСС, вопрос разве что в том, сколько именно голосов он возьмёт. Но в этом году, возможно, получиться совсем не так. А результаты баварских выборов окажут большое влияние на политику во всей Германии».