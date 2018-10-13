"27 градусов 13 октября! Вы считаете это нормально?" и "Измените систему, а не климат" - с этими и многими другими лозунгами десятки тысяч человек вышли в субботу на улицы Парижа, чтобы призвать правительство Франции и международное сообщество сделать больше для решения проблемы изменения климата.
Манифестации в защиту климата
Манифестации в защиту климата
Манифестация стала реакцией французов на недавно опубликованный доклад ООН, в котором говорится, что у человечества осталось всего 12 лет на то, чтобы предупредить последствия глобального потепления. К 2030 году повышение температуры поверхности Земли достигнет критического порога в 1,5 градуса по Цельсию.
"Это период между сегодняшним днем и 2030 годом. Это произойдет не в 2050 году. Потому что в 50 году тех, кто принимает решения сегодня, больше не будет, им не придется объясняться. Поэтому сегодня, те, кто находится у власти, могут принять необходимые решения, чтобы спасти планету", - говорит эта жительница Парижа.
"Необходимы политические решения, в частности, по бюджету, который выделяется на возобновляемые источники энергии и экологический переход. Деньги для этого есть, они находятся в банках - в сбережениях французов, которые сегодня используются для ископаемой энергии. Поэтому приоритет в том, чтобы использовать эти деньги для энергетического перехода", - считает этот мужчина.
ООН в недавнем докладе призвала все государства принять "беспрецедентные" меры, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления. Если изменения не остановить, то, как считают эксперты, они приведут к экстремальным осадкам, наводнениям, засухам, пожарам и нехватке продовольствия для сотен миллионов людей.