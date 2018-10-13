Манифестации в защиту климата

"27 градусов 13 октября! Вы считаете это нормально?" и "Измените систему, а не климат" - с этими и многими другими лозунгами десятки тысяч человек вышли в субботу на улицы Парижа, чтобы призвать правительство Франции и международное сообщество сделать больше для решения проблемы изменения климата.

Le fait qu'il fasse plus de 25 degrés en cette Marche du climat un 13 octobre est assez révélateur de la situation d'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons.#MarchePourLeClimatpic.twitter.com/EIGpViQMnW — Ludo Ἥλιος ☀ (@LudoHbg) 13 octobre 2018

Манифестация стала реакцией французов на недавно опубликованный доклад ООН, в котором говорится, что у человечества осталось всего 12 лет на то, чтобы предупредить последствия глобального потепления. К 2030 году повышение температуры поверхности Земли достигнет критического порога в 1,5 градуса по Цельсию.

À la #MarchePourLeClimat de #Paris. Beaucoup de monde dans les rues ! L’écologie, pas les lobbies !



➡️ https://t.co/aGJ6Vnza1Vpic.twitter.com/YCnviJfdMT — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 13 octobre 2018

"Это период между сегодняшним днем и 2030 годом. Это произойдет не в 2050 году. Потому что в 50 году тех, кто принимает решения сегодня, больше не будет, им не придется объясняться. Поэтому сегодня, те, кто находится у власти, могут принять необходимые решения, чтобы спасти планету", - говорит эта жительница Парижа.

"Необходимы политические решения, в частности, по бюджету, который выделяется на возобновляемые источники энергии и экологический переход. Деньги для этого есть, они находятся в банках - в сбережениях французов, которые сегодня используются для ископаемой энергии. Поэтому приоритет в том, чтобы использовать эти деньги для энергетического перехода", - считает этот мужчина.

ООН в недавнем докладе призвала все государства принять "беспрецедентные" меры, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления. Если изменения не остановить, то, как считают эксперты, они приведут к экстремальным осадкам, наводнениям, засухам, пожарам и нехватке продовольствия для сотен миллионов людей.