Руса: похороны журналистки

Похороны 30-летней журналистки Виктории Мариновой прошли в её родном городе Руса на севере Болгарии. Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN была изнасилована и убита 6 октября. Предполагалось, что убийство могло быть связано с работой журналистки, расследующей скандал вокруг хищения выделенных Болгарии на развитие средств Евросоюза.

Полиция вышла на след 21-летнего Северина Красимирова, сбежавшего в Германию, где живёт его мать. Экспертиза доказала, что следы его ДНК были на теле Мариновой.

Это преступление потрясло Болгарию.

"Такие трагедии могут случиться где угодно, - говорит эта жительница Русы.- Но самое ужасное - это то, что люди начинают жить в страхе, когда узнают, что человек с таким извращённым сознанием может спокойно разгуливать где-то тут, на соседней улице".

Северин Красимиров был арестован в Германии по запросу болгарских властей и уже признал свою вину, По слова его матери, он рассказал, что в момент совершения преступления был сильно пьян и ничего не помнит. Красимиров хотел отбывать наказание в Германии, из опасений, что на родине его могут убить. Но власти ФРГ уже приняли решение об экстрадиции.

"Все началось здесь. В прошлую субботу, всего неделю назад, Виктория Маринова бежала здесь, по берегу Дуная. Преступник набросился на нее, изнасиловал и убил. Позже он бежал в Румынию через этот мост вон там в Германию. Сейчас он ожидает экстрадиции в Болгарию , где его будут судить. Ему грозит пожизненное заключение", - передаёт из Русы корреспондент Euronews Роберт Чикани.