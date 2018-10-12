Скандал вокруг священников-педофилов: еще одна отставка

На фоне сотрясающего католическую церковь скандала вокруг священников-педофилов, папа римский принял отставку американского кардинала архиепископа Вашингтона Дональда Вюрла. Его имя фигурирует в нашумевшем докладе о надругательствах над несовершеннолетними в штате Пенсильвания. В частности, Вюрла упрекают в том, что он покрывал преступления подчиненных священников-педофилов будучи епископом в Питтсбурге.

Несколько месяцев назад в отставку подал предшественник Вюрла бывший почетный архиепископ Вашингтона кардинал Теодор Маккеррик. Его обвинили в сексуальном насилии над малолетним, когда он был простым священником.

Что касается Вюрла, то он утверждал, что действовал с усердием, направленным на заботу о жертвах и на предотвращение будущих проявлений насилия. Но затем Вюрл пришел к выводу о необходимости отставки.

Клаудио Лаванга, Еuronews

"Архиепархия Вашингтона опубликовала письмо, составленное и подписанное папой Франциском. В послании понтифик пишет, что в данном случае речь идет не о том, что покрывались преступления, но о совершении ошибок. Поэтому глава римско-католической церкви благодарен кардиналу за просьбу об отставке. Франциск отметил, что это пойдет на благо Церкви и, что папа гордится Вюрлом. По этой причине понтифик решил позволить кардиналу исполнять свои обязанности, пока не будет найден преемник".