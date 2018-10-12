Ураган "Майкл": масштабные разрушения

Число погибших в результате урагана "Майкл" в США увеличилось, по последним данным, до шести человек. Национальный центр наблюдения за ураганами сообщает, что сейчас ураган ослаб до тропического шторма.

В пострадавших от удара стихии районах продолжаются поисково-спасательные операции. В штате Флорида катастрофический ущерб нанесен базе американских ВВС "Тиндалл". В курортном городке Мексико-бич в округе Бей почти не осталось уцелевших зданий. Местные власти просят эвакуированных жителей не спешить с возвращением.

Жительница Мексико-бич Эмили Хансен говорит: "Последствия разрушительные. Все наши знакомые потеряли дома. Все. А также они потеряли работу. Мы решили не эвакуироваться и остаться дома".

Роуз Лос рассказывает, что во время урагана спряталась в доме с мужем и собакой: "В нашем доме выбило окно. мы его пытались прикрыть от ветра и дождя, но затем дом начало трясти. поэтому мы открыли другое окно, чтобы воздух циркулировал, думаю, это единственное, что нас спасло, потому что воздуху нужно было дать выход".

В штатах Флорида, Алабама и Джорджия в результате удара стихии без электроэнергии остались в общей сложности более миллиона потребителей. В этих регионах действует режим чрезвычайной ситуации, эвакуированы около 400 тысяч человек.