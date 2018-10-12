«Союз»: следствие и последствия

Алексей Овчинин и Ник Хейг прибыли в Звёздный городок, где экипаж «Союза МС-10» пройдёт полное медицинское обследование и реабилитацию. В ходе аварийного снижения и посадки космонавт и астронавт перенесли большие перегрузки. Но по словам медиков, они были к такому полностью готовы, и серьёзных последствий для здоровья нет: