"Нет" пластику: рецепт Сейшел

Пока в Европе идут дискуссии о запрете пластика, на Сейшельских островах этот этап уже остался в прошлом. Здесь сначала запретили одноразовую пластиковую посуду, затем пластиковые пакеты, а потом и вовсе все изделия из пластика. Конечно, это инициатива поначалу столкнулась с ожесточённым противостоянием, но его удалось преодолеть.

Шерин Фрэнсис, гендиректор Совета по туризму Сейшельских островов рассказала, что потребители нашли другие решения, а производители и импортёры пластиковых предметов перешли на экологически безопасную продукцию:

"Была развёрнута широкомасштабная кампания, знакомящая с проблемой, и в то же время велись поиски других возможностей для бизнеса, - говорит Шерин, - стал развиваться импорт экологически безопасных предметов разового использования. Предприятия, которые импортировали одноразовые пакеты, также стали искать альтернативные варианты".

Другая проблема - массовый туризм, который способствует загрязнению окружающей среды. Но туризм - главная статья дохода маленького государства с 90-тысячным населением, состоящего из 115 крошечных островов. Решением стала специализация на элитном отдыхе.

"Мы не проповедуем массовый туризм, - говорит Шерин Фрэнсис. - Мы не стремимся умножить число отдыхающих. В прошлом году мы приняли 350 тысяч туристов, и это уже слишком много. Ведь наша страна очень маленькая. Да, мы хотим развивать туризм, чтобы он в свою очередь, поддерживал экономический рост . Но идеальное решение - это получить как можно больше от каждого туриста, чем увеличивать их число, и на окружающей среде это отразится меньше".

Сейшельский рецепт - очистка, охрана окружающей среды и ограничение туризма. А как же тогда выплачивать государственный долг страны? Но и здесь был найден выход : благотворительный фонд актёра Леонардо ди Каприо выделил 1 млн долларов республике, обязавшейся защищать 210 кв. км Индийского океана. В дополнение к этому группа инвесторов договорилась о реструктуризации госдолга в обмен на действия по защите 30 % моря страны к 2020 году. Выиграли все.