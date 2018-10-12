Дуэты недели: Петров-Мишкин и "мамаево кокорище"

Добро пожаловать в "Куб"! Здесь мы рассказываем о том, как социальные сети реагируют на самые важные и обсуждаемые события недели.

Простой русский турист или сотрудник ГРУ?

Александр Петров или Александр Мишкин? Русский турист, который решил ради интереса побывать в британском городке Солсбери, или офицер ГРУ? На этой неделе организация Bellingcat и издание Insider опубликовали расследование, в котором говорится, что настоящее имя подозреваемого в отравлении Скрипалей Александра Петрова – Александр Мишкин. Более того, как пишут Bellingcat и Insider, несколько лет назад этот военврач ГРУ получил звание Героя России за некие "подвиги на Украине".

И этим подарки Александру Мишкину и Анатолию Чепиге (так, по данным журналистов, на самом деле зовут второго подозреваемого Руслана Боширова) не ограничиваются. Роман Доброхотов, главный редактор Insider, пишет со ссылкой на результаты расследования, что Чепига и Мишкин получили еще и дорогие квартиры в Москве.

"Ну здравствуй, Александр Евгеньевич Мишкин, он же Александр Петров, он же киллер в погонах", - такой пост появился на странице бывшего депутата Госдумы от "Справедливой России" Дмитрия Гудкова.

На защиту Боширова и Петрова встал журналист Олег Лурье. Свой пост он опубликовал с хэштегом #БредОтBellingcat.

Многие пользователи соцсетей вспомнили персонажей мультфильмов, кинолент и литературных произведений, а кто-то сравнил Мишкина и Чепигу еще с двумя героями этой недели – футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.

Тоже мне Чип и Дейл, Чук и Гек, Том и Джерри, Петров и Баширов, Чепига и Мишкин... кто ещё?! — Olga Yasenevo (@OYasenevo) 10 октября 2018 г.

Петров и Васечкин, Чепига и Мишкин, Мамоша и Кокоша. Почему они всегда парами?!!!!! — Вадим Рубцов (@rubtsov22) October 10, 2018

С футбольного поля - в СИЗО

Александр Кокорин и Павел Мамаев - второй дуэт недели. Игроки "Зенита" и "Краснодара" в понедельник избили трех человек, среди которых оказался чиновник минпромторга Денис Пак. Через два дня на футболистов было заведено уголовное дело, а позже их отправили в СИЗО.

"Фраза дня – мамаево кокорище", - написал на свой странице в "Твиттере" известный телеведущий Владимир Соловьев. "Кокорин и Мамаев себя за кого считают? Или они думают, что все сойдёт с рук?" Позже Соловьев предложил "показательно наказать этих мажоров".

Кстати насчет "сойдет с рук". В СМИ появилась информация о том, что известные пранкеры Вован и Лексус дозвонились до президента "Зенита" Сергея Фурсенко. По его словам, футболисты как раз рассчитывали на то, что им помогут клубы.

"Никакие связи, деньги и слава не должны быть индульгенцией"

А как бы развивалась ситуация, если бы в этой драке участвовали совсем другие люди – менее известные? Вот вопрос, которым начали задаваться пользователи соцсетей.

Адвокат Шота Горгадзе уверен, что "если Кокорин и Мамаев не сядут в тюрьму по справедливому приговору суда, у общества возникнет масса вопросов к правосудию. Никакие связи, деньги и слава не должны быть индульгенцией за совершенные преступления!"

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