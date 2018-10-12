Жертвами крупной аварии в Чувашии стали 13 человек.
ДТП в Чувашии: 13 погибших
ДТП в Чувашии: 13 погибших
ДТП произошло в четверг около 7-ми вечера по московскому времени. Столкнулись микроавтобус Fiat, перевозивший пассажиров, и грузовик Mercedes. Fiat следовал в Москву.
Среди пассажиров были преимущественно женщины, ехавшие на заработки в российскую столицу. Детей среди пассажиров не было.
По предварительным данным, именно водитель самосвала допустил выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение.
Госпитализированы были семеро, четверо находятся в тяжелом состоянии. В Чувашии объявлен траур.
Это второе крупное ДТП с человеческими жертвами на российских дорогах менее, чем за неделю. 5-го октября при схожих обстоятельствах в Тверской области погибли тоже 13 человек. В Чувашии