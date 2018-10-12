Данные опросов общественного мнения, опубликованные накануне парламентских выборов в Баварии, предрекают правоцентристской партии "Христианско-социальный союз в Баварии" наихудший результат за последние 60 лет.
Выборы в Баварии: блок Меркель готовится к поражению?
Выборы в Баварии: блок Меркель готовится к поражению?
ХСС и ХДС - это коалиционный блок Ангелы Меркель. Возможные результаты для официального Берлина социологи называют "позорными".
Партийный блок теряет своих избирателей, несмотря на жесткую позицию в отношении миграционной политики.
Претендующий на мандат депутата член ХСС Манфред Вебер полагает, что "вопросы миграции становятся основополагающими в предвыборной европейской повестке дня. Нам тоже приходится нелегко. Мне кажется, что обязанность политиков сегодня - это предлагать решение. Мы с этой ситуацией можем справиться. И это касается всей Европы. Решение должно быть консенсусным, принять его надо на заседании Евросовета на следующей неделе. И чем раньше мы придем к согласию, тем меньше пищи для спекуляций мы дадим популистам".
Христианско-социальный союз в Баварии сегодня поддерживает примерно треть избирателей, за пять лет ХСС потерял не менее 15 % приверженцев. Возможные неудачные результаты на грядущих выборах могут создать проблемы на партийном съезде, который должен состояться в ноябре.