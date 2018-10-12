Елизавета II выдала внучку замуж

В Великобритании сыграли очередную королевскую свадьбу - замуж вышла 28-летняя принцесса Евгения, внучка Елизаветы II. Ее избранником стал 32-летний Джек Бруксбэнк, бизнесмен, занимающийся оптовой торговлей вином. Эту пару уже окрестили одной из самых романтичных. Торжество проходило в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где ранее в этом году венчались принц Гарри и Меган Маркл.