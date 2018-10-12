В Великобритании сыграли очередную королевскую свадьбу - замуж вышла 28-летняя принцесса Евгения, внучка Елизаветы II. Ее избранником стал 32-летний Джек Бруксбэнк, бизнесмен, занимающийся оптовой торговлей вином. Эту пару уже окрестили одной из самых романтичных. Торжество проходило в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где ранее в этом году венчались принц Гарри и Меган Маркл.
Елизавета II выдала внучку замуж
Елизавета II выдала внучку замуж
Поздравить молодоженов пришли представители королевской семьи - начиная с близких родственников невесты кузенов Уильяма и Гарри с супругами и заканчивая самой королевой.
Кроме того, на церемонии собралось множество звездных гостей, среди которых были Робби Уильямс с женой, американская актриса Деми Мур, британский актер Стивен Фрай, Наоми Кэмпбел, Лив Тайлер и другие. Всего, как сообщается, на праздничном мероприятии присутствовали 850 человек.
С самого утра возле Виндзорского замка стали собираться многочисленные поклонники королевской семьи. Для них главное было - занять лучшие места, чтобы хорошо рассмотреть молодоженов и гостей свадьбы.
"Я королевский суперфанат, поэтому, когда Ее Величество организует грандиозное событие для своей внучки, я не могу оставаться дома", - говорит этот мужчина.
"Я так счастлива, что мне сегодня удалось занять хорошее место, потому что, когда я была здесь на свадьбе Гарри, я находилась сзади и не смогла его увидеть", - говорит эта женщина.
Как сообщают британские СМИ, расходы на свадьбу принцессы Евгении превысили 2,5 млн фунтов стерлингов. Таким образом, эта церемония оказалась дороже свадьбы принца Гарри Уэльского и Меган Маркл. На нее ушло около 2 млн фунтов без учета расходов на поддержание безопасности.