Как разрешится дело американского пастора Эндрю Брансона?

Американский пастор Эндрю Брансон, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и движением Фетхуллаха Гюлена.

Прокуратура требует для Брансона 35 лет тюрьмы. Сам он отвергает обвинения в террористической деятельности и шпионаже.

В пятницу священнослужитель прибыл на очередное судебное заседание на фоне сообщений американских СМИ о том, что Вашингтон и Анкара договорились об освобождении Брансона. Между тем в Госдепартаменте США заявили, что не осведомлены о существовании сделки.

"Отношения между Турцией и США и так оставляли желать лучшего, - считает корреспондент новостного агентства "Рейтер" Эмили Витнер. - Ситуация с пастором лишь осложнила их. Дело пастора Брансона привело к торговой войне и внесло определенный вклад в экономический кризис, который переживает Турция. Сделка между странами по этому вопросу, если она существует, или прорабатывается, считают многие, в конце концов повлияет на экономическую ситуацию в Турции. Многие люди здесь внимательно следят за ходом этого дела: будет ли пастор освобожден, снизится ли напряженность, будут ли ослаблены экономические санкции."

Первого августа США ввели санкции в отношении министров внутренних дел и юстиции Турции из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.