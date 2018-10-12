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Сингапур

Самый продолжительный прямой перелет в мире

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Самый продолжительный прямой перелет в мире

Самый продолжительный прямой перелет в мире
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"Сингапурские авиалинии" (Singapore Airlines) возобновили пассажирский рейс до Нью-Йорка — теперь это самый длительный прямой перелет в мире.

Расстояние между Сингапуром и Нью-Йорком составляет 16737 км. Перелет на лайнере Airbus A350-900ULR займет 18 часов и 25 минут. Рейс не предусматривает посадочных мест эконом-класса.

Ранее самолеты "Сингапурских авиалиний" уже летали по этому маршруту, но отказались от него в 2013 году на фоне высоких цен на топливо.

До этого рекорд по принадлежал "Катарским авиалиниям" (Qatar Airways): авиакомпания с февраля прошлого годы осуществляет регулярные рейсы из Дохи в Окленд. Перелет занимает 18 часов.