Премьер-министру Венгрии нет места в рядах Европейской народной партии. Об этом заявил в в пятницу в интервью французской газете "Монд" глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Юнкер: Орбану нет места в ЕВП
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Юнкер: Орбану нет места в ЕВП
Он напомнил, что на прошлой неделе Европарламент проголосовал за применение 7-й статьи базового Договора ЕС, что может привести к санкциям против Будапешта.
"Я выразил свою точку зрения на саммите нашей политической партии в Зальцбурге 20 сентября, - пояснил Юнкер. - Несмотря на то, что я уважаю этого человека, я вижу много несоответствий между его словами и христианско-демократическими ценностями, на которых основана Европейская народная партия".
Глава Еврокомиссии не исключил возможности пересмотреть свою позицию, если Орбан обязуется уважать программу и базовые ценности европейских правоцентристов.