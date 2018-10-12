Все больше и больше женщин в мире рожают детей не естественным путем, а прибегая к операции. Акушеры-гинекологи уже говорят об эпидемии кесарева сечения. Между тем, согласно исследованию, результаты которого опубликованы в авторитетном журнале Ланцет, ежегодно лишь 10-15% из таких операций проводятся по медицинским показаниям.
Акушеры-гинекологи говорят об "эпидемии" кесаревых сечений
Акушеры-гинекологи говорят об "эпидемии" кесаревых сечений
За пятнадцать лет количество операций, при которых плод извлекается через разрез на матке, выросло практически в два раза. Каждый пятый младенец в настоящее время появляется на свет именно таким путем.
Авторы исследования утверждают, что ежегодно в мире проводится свыше шести миллионов кесарева сечения без объективных на то показаний. Половина таких хирургических вмешательств делается в Бразилии и Китае.
Ученые выявили 15 стран, в которых более 40% детей рождаются путем кесарева сечения. Лидером в этом списке оказалась Доминиканская Республика с показателем в 58% . Рост числа таких операций, подчеркивают медики, связан со многими факторами, в частности, с уровнем дохода и образования женщины. Во Франции ежегодно кесарево сечение составляет 20% случае родоразрешения. Этот показатель здесь стабилен с 2010 года.