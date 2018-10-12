Новые жертвы в Секторе Газа: по данным палестинских источников, шесть человек погибли в результате столкновений с израильскими военнослужащими. Ранения получили более сотни человек.
Сектор Газа: новые жертвы
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Сектор Газа: новые жертвы
Ситуация на границе Газы и Израиля обостряется по пятницам, после традиционной молитвы. С конца марта палестинцы проводят массовые акции под названием «Марш возвращения». Активисты пытаются проникнуть за забор, отделяющий палестинскую территорию.
Израиль объявил этот район закрытой военной зоной. За полгода погибли более 200 человек.