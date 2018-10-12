Фурни - архипелаг затонувших кораблей

Крупнейшее кладбище затонувших кораблей в Эгейском море обнаружила около греческого архипелага Фурни международная команда археологов. Найденные 58 кораблей датируются Древнегреческой, Римской и Византийской эпохами. Многие из них были нагружены античными артефактами.

Подводную съемку специалисты некоммерческой организации RPM Nautical Foundation (чья штаб-квартира находится на Мальте и в американском Ки-Уэст) начали в окрестностях архипелага в 2015 году. Очень скоро счет найденным на дне кораблям пошел на десятки: «Сложно описать моё волнение, - рассказывает подводный археолог из RPM Nautical Foundation Питер Кэмпбелл, - я просто не верил своим глазам! Мы сразу поняли, что наткнулись на нечто, что может изменить учебники истории».

Археологи убеждены, что их находки помогут исследовать торговые маршруты древнего Средиземноморья. "Девяносто процентов обнаруженных нами затонувших судов были нагружены амфорами, - рассказывает руководитель проекта FOURNOI SURVEY Георгиос Куцуфлакис. - В древности этот сосуд использовался для хранения и перевозки жидких и полужидких товаров, в основном, масла, вина, рыбных соусов и, возможно, меда..."

Среди причин скопления около Фурни затонувших кораблей специалисты считают чрезвычайно изрезанную береговую линию составляющих архипелаг островков Икария, Самос и Патмос, а также суровую погоду. Не следует забывать и о процветавшем здесь когда-то пиратстве.