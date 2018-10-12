Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за своего давнего друга, торговца вином Джека Бруксбэнка. Церемония бракосочетания прошла 12 октября вчасовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Евгения была одета в белое свадебное платье от модельеров Питера Пилотто и Кристофера деВоса. Обручальное кольцо невесты было сделано из валлийского золота, подаренного королевой, которая вместе со своим супругом герцогом Эдинбургским Филипом и сыном принцем Уэльским Чарльзом присутствовала на церемонии венчания. К торжеству также присоединились герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт вместе со своими детьми. 28-летняя принцесса Евгения, девятая в очереди наследования британского трона. Евгения - младшая среднего сына королевы принца Эндрю и его бывшей супруги герцогини Йоркской Сары Фергюсон.