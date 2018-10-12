Покупательница работы британского уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" решила все-таки заплатить за нее и сохранить даже несмотря на то, что сразу после удара молотка аукциониста произведение самоизмельчилось более чем наполовину в шредере, спрятанном в раму. Об этом сообщил в четверг аукционный дом. Женщина убеждена, что ценность картины, благодаря повреждению, стала еще выше.
"Девочку с шаром" все-таки купили
"Девочку с шаром" все-таки купили
Покупательница из Евросоюза на условиях анонимности предложила более 1 млн фунтов за работу звезды стрит-арта на аукционе Sotheby's.
Позже в Инстаграме Бэнкси появилось видео, на котором человек в капюшоне устанавливает внутри картинной рамы шредер. "Несколько лет назад я тайно вмонтировал шредер в картину. На случай, если ее когда-нибудь выставят на аукцион", - говорится в описании видео.
По мнению специалистов, решение о покупке этой картины может принести новой владелице вполне конкретные финансовые дивиденды, если со временем она решит ее продать. В изрезанном виде стоимость работы Бэнкси, как считают эксперты, может возрасти вдвое.