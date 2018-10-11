Флорида приходит в себя после разгула стихии

По меньшей мере один человек стал жертвой урагана "Майкл", пронесшегося по американскому штату Флорида. Материальный ущерб от стихии еще предстоит оценить. Картина после природного бедствия ужасает - затопленные дома и дороги, превращенные в груду обломков постройки, вырванные с корнями деревья, поваленные линии электропередачи...

"Майкл" стал самым мощным ураганом, обрушившимся на континентальную часть США за последние 50 лет. По данным агентства Рейтер, в штатах Флорида, Алабама и Джорджия в результате удара стихии без электроэнергии остались в общей сложности более 300 тысяч домов и владений. В этих регионах действует режим чрезвычайной ситуации.