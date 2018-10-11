Киевская митрополия выходит из-под юрисдикции Москвы

Глава Киевского патриархата планирует созвать в ближайшее время Архиерейский собор, где будут его представители, представители автокефальной церкви с митрополитом Макарием и архиереи Московского патриархата. Филарет уверен, что после решений синода Константинопольского патриархата в четверг "никаких существенных препятствий ... нет".

Ранее стало известно, что Синод Константинопольского патриархата отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Об этом говорится в заявлении, распространенного в Стамбуле по итогам трехдневного заседания. Синод подтвердил "уже принятое решение о том, что Вселенский патриархат приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины", - говорится в тексте.

Кремль против признания независимости Украинской церкви. Комментируя в четверг утром возможность принятия Синодом Константинопольского патриархата решения об автокефалии украинской церкви, пресс-секретарь президента России заявил, что официальная Москва "против шагов", которые приведут "к глубокому расколу в мире православия".

Московский патриархат настаивает на том, что на Украине действует одна каноническая

православная церковь. Киевский патриархат и украинская автокефальная православная церковь до сих пор не признавались мировым православием.

В апреле этого года президент Украины обратился в письме к Константинопольскому Патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить украинской православной церкви автокефалию. 7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки" назначил своих экзархов в Киеве.

Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест", отметив, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов", а затем приостановил сослужение епископата РПЦ с иерархами Константинополя и поминовение патриарха Варфоломея за богослужением.

Киевский патриархат настаивает на неизбежности обособления от Москвы: "Когда стала Украина независимым государством, тогда я как предстоятель этой церкви поставил вопрос о том, что нам теперь как гражданам независимого государства надо иметь и церковь независимую, подобно тому, как это было с другими Балканскими государствами, мы ничего нового не придумали", - заявил в сентябре Филарет в интервью радио "Эхо Москвы".

Ранее ряд депутатов Верховной Рады заявили, что издание Константинополем указа о предоставлении автокефалии Украине может быть отложено до ноября.