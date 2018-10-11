Сан-Лоренсо: разруха после наводнения
Перевёрнутые автомобили, обломки мебели, деревья с корнями и грязь, местами по колено... По улицам Сан-Лоренсо не пройти и не проехать. Наводнение, произошедшее накануне на испанской Мальорке, оставило следы разрушений в этом небольшом испанском городке на востоке острова.
Сотни сотрудников аварийных, коммунальных служб, спасатели, военные трудятся над тем, чтобы вернуть городу прежний облик. Разбирают завалы и местные жители, едва оправившиеся от шока. Ведь стихия застала их врасплох. Многим пришлось спасаться на крышах домов и деревьях.
В регионе объявлен трёхдневный траур по погибшим. Их по последним данным десять. Ещё несколько человек числятся пропавшими без вести. Среди них - пятилетний ребёнок.
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