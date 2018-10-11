Тренировочный самолет ВВС Словакии L-39 Albatros разбился накануне в районе военной авиабазы Слиач в центральной части страны.
Крушение самолета на учениях
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Крушение самолета на учениях
По данным министерства обороны, причиной крушения стал отказ двигателя. Оба пилота успели катапультироваться, их жизнь вне опасности. До того, как покинуть самолет, пилоты направили его в нежилой район, отметил глава словацкого военного ведомства.
Инцидент произошел в ходе учений с участием двух L-39, когда во время маневра один из самолетов потерял управление и упал на землю.