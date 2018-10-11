Срочная новость

Срочная новость

Словакия

Крушение самолета на учениях

Сейчас воспроизводится:

Крушение самолета на учениях

Крушение самолета на учениях
Размер текста Aa Aa

Тренировочный самолет ВВС Словакии L-39 Albatros разбился накануне в районе военной авиабазы Слиач в центральной части страны.

По данным министерства обороны, причиной крушения стал отказ двигателя. Оба пилота успели катапультироваться, их жизнь вне опасности. До того, как покинуть самолет, пилоты направили его в нежилой район, отметил глава словацкого военного ведомства.

Инцидент произошел в ходе учений с участием двух L-39, когда во время маневра один из самолетов потерял управление и упал на землю.