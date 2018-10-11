Что случилось с "Союзом"?

Нештатное отделении блока первой ступени названо госкомиссией в качестве причины аварии с ракетой, из-за которой пилотируемый корабль "Союз МС-10" совершил посадку в степи Казахстана . Об этом сообщает источник ТАСС.

Единичные аварии, как эта, случаются, но не должны вызывать опасений. Так считает бывший глава поисково-спасательной службы Роскосмоса Владимир Попов.

"Конечно, это неприятная ситуация. Но я думаю, когда более 800 запусков таких ракетоносителей в разных вариациях происходили, то 1-2 случая ничего не значат еще. Это мое личное мнение. Конечно, неприятность. Конечно, имиджевые потери, безусловно, будут присутствовать при этом всем. Но критического значения они не будут иметь", - говорит Попов.

Во время полета ракеты "Союз" с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Ником Хейгом произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска.

Спасательная капсула "Союза" благополучно приземлилась в степи Казахстана. Сообщается, что во время посадки они испытывали перегрузки до 7 g.

"Если прислушаться к переговорам экипажа с землей, то их голоса, в особенности командира Алексея Овчинина, не кажется испуганным. Он спокоен, натренирован и хладнокровно ищет решение проблемы. И я думаю, он проделал титаническую работу, чтобы их спасательная капсула удачно приземлилась. Падение с перегрузками в 6 или 7 g, или даже еще больше... Они могли бы разбиться. Но это же космические запуски, и экипаж должен быть готов к этому. Главное, аварийная система и экипаж сработали превосходно, и все спасены", - говорит бывший астронавт Крис Хэдфилд.

Состояние космонавтов оценивается как удовлетворительное. До выяснения причин ЧП приостановлены все пилотируемые пуски к МКС, которые сейчас проводятся только на российских «Союзах».

Это первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. И первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа.