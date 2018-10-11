По последней информации, спускаемый аппарат корабля «Союз» с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане.
На ракете «Союз», которая должна доставить на МКС экипаж, аварийно отключились двигатели
На ракете «Союз», которая должна доставить на МКС экипаж, аварийно отключились двигатели
Аварийное отключение двигателей второй ступени произошло при запуске корабля "Союз МС-10" к МКС, об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источнике на Байконуре.
"Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане", - было заявлено журналисту агентства.
Также стало известно, что связь с экипажем установлена.
Прямую трансляцию спасательной операции ведет НАСА.
Ракета стартовала с "Гагаринского старта" Байконура утром в четверг.
В составе экипажа космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.