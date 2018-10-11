Бушующий на юго-востоке США ураган "Майкл" привел к первым двум жертвам. Ими оказались мужчина из штата Флорида, на дом которого упало поваленное ветром дерево, и 11-летний ребенок, погибший при таких же обстоятельствах. После выхода на побережье ураган ослаб до тропического шторма.
Первые жертвы "Майкла"
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Первые жертвы "Майкла"
В штатах Флорида, Алабама и Джорджия в результате удара стихии без электроэнергии остались более 300 тыс. домов и владений. В этих регионах действует режим чрезвычайной ситуации, эвакуировано около 400 тыс. человек.
На данный момент стихия значительно ослабла: скорость ветра упала с 250 километров в час до 205 км/час. Это позволило снизить категорию урагана по шкале Саффира-Симпсона с четвёртой до третьей.