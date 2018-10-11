О Виктории Мариновой - друзья и коллеги

Коллеги и друзья до сих пор не могут оправиться от удара. Они с трудом подбирают слова, когда рассказывают о Виктории.

Иван Стефанов, под чьим руководством работала журналистка, говорит о ней так: "Она были радостной, очень умной, очень ответственной в работе и очень мужественной".

Хотя Виктория делала первые шаги в журналистике расследования, она взялась за трудную и опасную тему. Виктория пыталась разобраться в коррупционной схеме присваивания денег Евросоюза.

По словам Аттилы Биро, журналиста из Rise Project Romania, Виктория обратилась к нему "с просьбой рассказать, что известно об этой истории. Ее интересовали механизмы отмывания денег и то, какие методы использовали преступные организации в Румынии и в Болгарии".

Похороны Виктории состоятся в пятницу, ожидается, что проводить ее в последний путь придут сотни сограждан журналистки.