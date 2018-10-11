Адвокаты Роналду: признания не было

Роналду категорически отрицает все обвинения. Процитированные прессой документы, которые якобы содержат его заявления, - фикция", - говорится в коммюнике юридической команды форварда.

В сентябре немецкои издание Spiegel опубликовало заявление американки Кэтрин Майорги о том, что она была изнасилована Роналду в 2009 году в Лас-Вегасе. Якобы потерпевшая обратилась в полицию, но футболист заплатил ей за молчание. Сам Роналду настаивает, что произошедшее между ними было совершено по обоюдному согласию.

Адвокаты спортсмена подтвердили, что их подзащитный и Майорга действительно подписали договор о неразглашении, но ни о каком признании в нём речи не шло. Они отметили, что в 2015 году "многие юридические фирмы подверглись кибератакам". В резульатате в руки хакеров попали "тысячи документов, которые в искаженном виде продаются СМИ".