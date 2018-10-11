Словаки обеспокоены созданием Европейского центра "Ночных волков"

После того, как в помещении заброшенной свиной фермы разместился Европейский штаб "Ночных волков", жизнь в словацкой деревне с двумя тысячами жителей Долна Крупа изменилась.

На ферме, которая досталась деревне в наследство от Чехословакии, крупными буквами написано "Музей". Своим забором с колючей проволокой, знаками, запрещающими фотографировать и стенами, окрашенными в цвет хаки, штаб напоминает военную базу.

Когда речь заходит о новых жильцах, мнения местных жителей разделяются.

Молодой человек, покрытый татуировками, пожимает плечами: "Не понимаю, в чем проблема с "Ночными волками", - говорит он Euronews. - Я всегда катаюсь с ними, когда они приезжают (на мотопробег "Дороги Победы" - прим.), чтобы почтить память словаков, падших в борьбе с фашизмом. Они уже много лет приезжают и уезжают, и никого это не волновало".

"Когда байкеров тут не было, тут было спокойнее, - не соглашается хозяйка дома, расположенного на главной улице, - Тут и раньше были байкеры, но эти русские - совершенно другие. Я прочитала в газетах, что эти байкеры участвовали в боях на востоке Украины. Я не знаю, что думать, когда они разгуливают у нас по двору".

"У нас есть священная цель"

По словам одного из создателей Европейского центра "Ночных волков" Андрея Бобровского, "центр задумывался, как патриотический музей". Сейчас на его территории находится военная техника времен Второй мировой войны.

"В центре также будет пространство для детских и семейных мероприятий, - говорит он. - И, конечно, клубный дом, где могли бы жить члены клуба и достойно принимать своих гостей".

Европейский центр "Ночных волков" вид сверху Reuters

"У нашего движения и всего, что мы делаем есть священная цель, - делится Бобровский. - Мы делимся историей своей страны и сами узнаем что-то новое. Стараемся вовлечь общественность и молодежь в диалог. Мы хотим сохранить то, что было между нашими странами, как исторический фактор и учиться у истории, а не у того, что сейчас происходит, " - добавляет он, намекая на охлаждающиеся отношения между Россией и Западом.

По информации руководителей "Ночных волков", движение насчитывает 30-40 тысяч человек во всем мире. Члены клуба есть во многих странах Восточной Европы.

"Ночные волки" известны своими акциями в поддержку президента России Владимира Путина. Мотоклуб также попал под американские санкции из-за обвинений в участии в военных действиях на востоке Украины.

"Ночные волки" в Словакии

"Мы не то, чтобы хотели создать центр в Словакии", - говорит Бобровский. - "Мы просто встретили здесь активных, честных и порядочных людей, с которыми можно вместе создавать, несмотря на европейскую политику".

Владелец музея и глава словацких "Ночных волков" Джозеф Хамбалек в прошлом проводил военную подготовку одной из местных патриотических организаций, члены которой были замечены воюющими на стороне про-российских сепаратистов на востоке Украины.

Хамбалек также признается в связи с бывшим министром внутренних дел Словакии Робертом Калиняком, который также разделяет его любовь к байкерству. В этом году Калиняк ушел в отставку из-за скандала, развернувшегося в связи с жестоким убийством журналиста Яна Куцияка и его девушки в феврале.

"Десятки тысяч людей поддерживают нас в Словакии, - считает Бобровский. - Мы каждый год проводим крупные пробеги по стране. Мы слышим, что говорят люди и видим, что количество наших участников растет. Они приходят не ради нас, а для того, чтобы сделать что-то хорошее для мира. Они это делают ради будущего своих детей."

Рост националистических настроений

После вступления Словакии в Европейский Союз в 2004 году, в стране значительно вырос уровень национализма.

Процесс углубился с началом войны на Украине, когда общество стало делиться на две группы: тех, кто поддерживает Россию и пророссийских сепаратистов на востоке Украины и тех, кто выступает за Европейский Союз и сохранение независимости Украины.

"Запад пытается стереть наше общее прошлое и разделить нас. Он толкает нас к конфликту. Сегодня мы живем в мире благодаря тому, что мы вместе (со Словакией - прим.) победили во Второй мировой войне и вместе достигли мира в Европе и во всем мире," - говорит Бобровский.

"Люди нас боятся, потому что не знают, кто мы такие"

Создание Европейского центра вызвало негодование словацких властей. Президент страны Андрей Киска назвал "Ночных волков" "инструментом режима, вовлеченным в оккупацию соседней страны".

"Действия группы байкеров представляют собой явную угрозу безопасности для нашей страны, -заявил он. - Создание Европейского штаба "Ночных волков" в Словакии выглядит издевательством с учетом официального отношения Словацкой Республики к аннексии Крыма и политики России".

В августе Хамбалек выплатил штраф размеров в 33 тысячи долларов за хранение военной техники в помещении Европейского штаба "Ночных волков". По законам Словакии, каждый предмет военной техники должен быть официально зарегистрирован.

"Люди нас боятся, потому что не знают, кто мы такие, - говорит Бобровский. - Они верят антироссийской пропаганде западных СМИ."

"Все сейчас плохо отзываются о России, Россия всегда представляется, как агрессор. Но мы выступаем за мир и говорим: "Давайте, глядя на прошлое, сохраним то, что есть сейчас".