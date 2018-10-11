Число жертв стихии на испанской Мальорке возросло до десяти человек. Среди погибших двое подданных Великобритании и гражданка Нидерландов. К наводнениям на острове привели обильные осадки. Людям приходилось спасаться на крышах зданий и даже на деревьях.
На Мальорке ликвидируют последствия наводнения
На Мальорке ликвидируют последствия наводнения
"Моя мать пошла на кухню, чтобы посмотреть, сколько там воды... Когда она увидела эту картину, ей пришлось вылезать через окно. А там - грязи и мусора полно... Обломки мебели, одежда, фотографии. Все в перемешку. Вода сносила все...", - рассказывает местная жительница.
В настоящий момент на острове идет ликвидация последствий удара стихии. Коммунальные службы разбирают завалы на улицах и дорогах. На помощь жителям Мальорки местные власти направили 630 спасателей и военных. Принять необходимые меры для нормализации ситуации обещал и премьер Испании Педро Санчес. Материальный ущерб еще предстоит оценить. А пока пострадавшие пытаются прийти в себя после разгула стихии.
Пострадавший: "Я снимал все на телефон: ливень, потоки воды. Все это неслось сверху. А когда вода накрыла мост, я перестал снимать, потому что испугался. Я выехал на дорогу. Но когда я уже ехал по ней, трассу стала заливать вода. Меня подхватил и понес этот поток. Так я и остался в машине, которую уносила вода".
Глава балеарского правительства Франсина Арменголь сообщила, что хочет попросить у Мадрида объявить зону затоплений на Мальорке катастрофической, что будет означать дополнительные меры помощи населению.
В адрес властей раздается критика: оппоненты считают, что таких масштабных последствий стихии при определенной подготовке можно было бы избежать и упрекают чиновников в несогласованных и запоздалых действиях уже после случившегося наводнения. Пока на острове перекрытыми остаются десятки дорог. В школах отменены занятия.