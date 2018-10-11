1895 год. Лион. Два брата-француза помещают изобретенное ими устройство у выхода с фабрики, в конце рабочего дня.... Современное кино ведет отсчет именно с этого момента неслучайно: сам аппарат, прототип современной камеры, был запатентован братьями Люмьер под названием "синематограф". Он мог использоваться не только для съемки, но также и для проекции на экран изображения зафиксированного на пленке.
Хорошо забытое старое
Хорошо забытое старое
123 года спустя фабрика по-прежнему на месте, сегодня это - настоящий храм для любителей кинематографа, музей и площадка для ежегодных кинофестивалей.
Фабрис Кальцеттони, историк кино: "Приходя сюда, мы окунаемся в 19 век. Дом братьев Люмьер в Лионе остался без изменений. Кинофестиваль, который мы проводим здесь, это прежде всего ретроспективы. Мы показываем картины из фонда мирового кино, приглашаем артистов, которые в числе прочего, представляют отобранные для показа фильмы".
Киноиндустрия движется вперед, не забывая о прошлом: на лионский фестиваль охотно приезжают звезды первой величине. Мартин Скорсезе, к примеру, несколько лет назад принял участие в римейке первого фильма братьев Люмьер.
Лионский фестиваль имени братьев Люмьер стоит особняком: наряду с кинопоказами здесь организуют "Рынок классического фильма", многочисленные мероприятия для специалистов киноиндустрии - такие, как обсуждение вопросов реставрации старых фильмов.