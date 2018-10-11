Греция требует от Германии 279 млрд евро репараций

Правительство Греции, наконец скинув бремя жёсткого экономического регулирования, собирается возобновить требование выплаты репараций со стороны ФРГ за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны. Сумма репараций, по мнению Афин, доходит до 279 млрд. евро. Это требование может осложнить и без того натянутые отношения между двумя странами.

Президент Греции, Прокопис Павлопулос, поднимет этот вопрос со своим немецким коллегой Фрэнком-Вальтером Штайнмайером на этой неделе во время встречи в Афинах. Это подтвердил в разговоре с Euronews председатель парламентского комитета Греции по репарациям Триандафиллос Митафидис.

Почему греки требуют компенсацию?

Претензии Греции с одной стороны касаются человеческих жертв, а с другой - финансовых потерь в результате оккупации. Во-первых, репарации требую за военные преступления, совершенные Германией и Италией в 1941-1944 гг. В эти годы в Греции уничтожались целые деревни, десятки тысяч человек умерли от голода, а более 70.000 греческих евреев подверглись депортации, исчезнув в лагерях смерти.

Во-вторых, требования относятся к прямым и косвенным финансовым потерям, которые понесла Греция. К моменту вывода сил гитлеровской коалиции из страны, и её экономика, и инфраструктура были в руинах.

Государственная казна также была разграблена, несмотря на Гаагскую конвенцию 1907 года, которая предусматривала, что государства-оккупанты должны сами оплачивать расходы на содержание своих войск. За годы войны Греция также выплатила 476 миллионов рейхсмарок в рамках принудительного кредита, который затем использовался для финансирования нацистских кампаний в Северной Африке.

О чём договорились после окончания войны?

После разгрома нацистской коалиции репарации странам, пострадавшим в годы войны, были описаны Парижским мирным договором 1946 года. Ответственность за репарации легла на плечи правительств стран, участвовавших в коалиции.

Греция получила 105 миллионов долларов от Италии (что немного больше, чем сумма компенсации, выплаченной Советскому Союзу) и 45 миллионов долларов от Болгарии. Германия, разделённая после войны на восточную и западную части, так и не заключила мирный договор с Грецией - вплоть до объединения в 1990 году.

Тем не менее Парижский договор устанавливал, что Греция должна получить 2,7% от общей денежной компенсации, которую обязывалась выплатить Германия, а также 4,35% от инфраструктурных репараций (в том числе, транспорт, суда и другие формы компенсации). Фактически эта сумма составила 7,1 млн. долларов США в ценах 1938 года. Это было приблизительно половиной того, что требовала Греция.

В феврале 1953 года был подписан еще один договор, известный под именем Лондонского соглашения. В нём были полностью расписаны долги проигравшей войну Германии в пользу стран-победителей.

Долг, который висел на Германии с ещё довоенных времён был сокращён примерно на 50%, а время, отпущенное Западной Германии для погашения, продлено до 30 лет. Что касается фактического военного долга, то он был описан отдельно для каждой страны: как правило, соглашения предусматривали сокращение на 50% (в связи с разделением страны на ФРГ и ГДР), но были и исключения. Так, сумма компенсаций по "моральному долгу" Германии в отношении Израиля не подлежала сокращению.

С 1953 года Западная Германия заключила ряд соглашений с отдельными странами о выплате дополнительных репараций. В 1960 году Германия договорилась с Грецией о выплате 115 миллионов немецких марок греческим гражданам, которые непосредственно пострадали от нацистской оккупации.

Всего, по данным агентства Reuters, Германия выплатила около 72 млрд евро военных репараций.

Почему Греция требует репараций сейчас?

Вопрос о репарациях вновь возник в 2010 году, когда в Греции началась экономическая рецессия, а кредиторы страны, среди которых была и Германия, потребовали от правительства проведения жёстких реформ в рамках программы спасения экономики.

Парламентский отчёт по этой теме был опубликован в августе 2016 года, но отложен на более поздний срок с связи с восьмилетней программой экономического регулирования, в рамках которой Греция получила финансовую помощь в размере 240 млрд. евро. Как указывают некоторые эксперты, именно ожидание этой суммы стало причиной двухлетней паузы в рассмотрении вопроса о репарациях.

В августе 2018 года Греция успешно завершила программу МВФ по оздоровлению экономики. После этого президент Прокопис Павлопулос и премьер-министр Алексис Ципрас заявили о намерении Греции вновь поднять вопрос о репарациях.

"Требование компенсации от Германии - наш исторический долг", - заявил Ципрас в ходе своего визита в сентябре на остров Крит, где он посетил мемориал жертвам деревни Канданос, разрушенной в 1941 году, где погибли 180 жителей.

Откуда взялась сумма в 279 млрд евро?

В апреле 2015 года тогдашний замминистра финансов Греции Димитрис Мардас заявил, что, в соответствии с Главных бухгалтерским управлением страны, Германия должна выплатить Греции 278,7 млрд. евро репараций.

Он также призвал немцев расплатиться по вынужденному кредиту: компенсация в сегодняшнем эквиваленте составляет 10,3 млрд. евро.

Что будет дальше?

Парламент Греции, как сообщает немецкое издание Der Spiegel, в ноябре должен начать рассмотрение парламентского отчета 2016 года.

Затем правительство должно будет обсудить свое дело за рубежом, в том числе в Германии, в Европейском союзе и ООН.

Наконец, Греция потребует, чтобы Германия вступила в переговоры.

Какова позиция Германии?

Германия неоднократно отвергала требования Греции, заявляя, что все обязательства уже выполнены, в том числе ввиду уплаты 115 миллионов марок в 1960 году.

Берлин также утверждает, что через 70 лет после окончания войны любые подобные претензии давно "утратили своё основание".

Но, как утверждает Der Spiegel, Греция в конце концов может предъявить свои претензии к Германии в Международном Суде ООН в Гааге.