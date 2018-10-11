В бразильском Сан-Паулу сотни человек вышли на новую манифестацию против одного из кандидатов в президенты — Жаира Болсонару, победителя первого тура. Среди участников акции, как сообщается, большинство — сторонники левых партий, с лозунгом «Только не он!» Болсонару противники критикуют за ультраконсервативные взгляды на женщин, ЛГБТ-сообщество, расовые и национальные вопросы.
Бразилия: левые меняют имидж
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Бразилия: левые меняют имидж
После фактически проигранного первого тура левые объявили о кардинальных переменах в образе своей кампании. Успех Болсонару объясняется в том числе разладом в рядах левых. Именно их лидером был экс-глава государства Лула да Силва, осуждённый в этом году за коррупцию. Теперь имя некогда популярнейшего политика его однопартийцы убирают с плакатов и готовы даже изменить партийные цвета.
Кандидат левых Фернанду Аддад получил в первом туре 29%. Лидерство Болсонару он назвал «вызовом для демократии».
Второй тур должен состояться 28 октября.