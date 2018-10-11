Убийство Мариновой: журналист не верит следствию

Кто стоит за убийством болгарской журналистки Виктории Мариновой? Подозреваемый в преступлении задержан. Полиция утверждает, что у нее нет доказательств того, что убийство связано с профессиональной деятельностью женщины. Маринова освещала тему коррупции и рассказывала о злоупотреблениях при реализации проектов, финансируемых ЕС. В эксклюзивном интервью Euronews болгарский журналист Димитар Стоянов настаивает на политическом мотиве убийства.

Димитар Стоянов журналист BIVOL.BG:

"Журналистам угрожали не впервые, и мы предполагаем, не в последний раз. Мы работаем над множеством тем, связанных с нецелевым расходованием средств ЕС. Мы занимаемся этой тематикой по меньшей мере пять лет. После нашей ранее проделанной работы, спецслужбы начали расследование деятельности Государственного сельскохозяйственного фонда, были уволены его руководители. И это не первый скандал, вызванный нашим расследованием. Но мы не остановимся, мы надеемся, что наши коллеги в Русе тоже продолжат работу".

Стоянов не верит в то, что говорит болгарская полиция.

Димитар Стоянов журналист BIVOL.BG:

"Я полагаю, власти сделали все что только можно, чтобы себя дискредитировать. Даже если этот человек причастен к преступлению, даже если он виновен в убийстве, полиция и правительство сделали все возможное, чтобы им не поверили. В этой ситуации они (власти) находятся под большим давлением и действуют хаотично. И Европейский Союз и США уже продемонстрировали недоверие результатам расследования в Болгарии. Они (власти) отчаянно ищут подозреваемого".

Ранее Европейская Комиссия призвала Болгарию как можно скорее провести расследование и привлечь к ответственности виновных в убийстве Виктории Мариновой.