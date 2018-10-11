Узники Науру в отчаянии

Представители организации "Врачи без границ" заявили в четверг, что психическое здоровье беженцев, в том числе детей, которых Австралия направила в специальные лагеря на острове Науру, за последний год ухудшилось до такой степени, что некоторые из них находятся в "полукоматозном состоянии". Они не могут ни есть, ни пить, ни разговаривать. По данным организации, на острове на данный момент находятся не менее 900 мигрантов, в том числе 115 детей. Почти все они живут в лагерях около 5 лет.