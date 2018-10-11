Крушение поезда в Аргентине: приговор экс-министру

Суд Аргентины приговорил бывшего министра федерального планирования Хулио де Видо к пяти годам и восьми месяцам тюрьмы по делу о крушении поезда. Его признали ответственным за трагедию, которая в 2012 году унесла жизни десятков людей.
Де Видо был заключён под стражу год назад по обвинению в коррупции и хищении госсредств. Суд постановил, что по вине экс-министра для перевозки пассажиров использовался неисправный состав. Родственники жертв и пострадавшие назвали решение судей историческим. Ведь Де Видо считается одним из самых влиятельных политиков страны.
"Мы только что услышали, как был вынесен исторический приговор в отношении всемогущего министра в правительстве Кристины Фернандес де Киршнер. Эти скромные люди - члены семей погибших - шесть с половиной лет боролись за вынесение этого приговора, который, несомненно, послужит уроком всем", - сказал Паоло Менгини, отец одного из погибших.
Также бывшему министру до конца жизни запрещено занимать государственные должности. Помимо Де Видо, фигурантами по делу о железнодорожной аварии проходили около 30 человек. Большинство из них были признаны виновными и получили от трёх до девяти лет лишения свободы.
В феврале 2012 года пригородный поезд на подходе к перрону столичной станции не смог затормозить и врезался в буферный тупиковый упор. Погиб 51 пассажир, свыше 700 - пострадали.