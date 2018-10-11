Крушение поезда в Аргентине: приговор экс-министру

Суд Аргентины приговорил бывшего министра федерального планирования Хулио де Видо к пяти годам и восьми месяцам тюрьмы по делу о крушении поезда. Его признали ответственным за трагедию, которая в 2012 году унесла жизни десятков людей.

Де Видо был заключён под стражу год назад по обвинению в коррупции и хищении госсредств. Суд постановил, что по вине экс-министра для перевозки пассажиров использовался неисправный состав. Родственники жертв и пострадавшие назвали решение судей историческим. Ведь Де Видо считается одним из самых влиятельных политиков страны.