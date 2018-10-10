В Эгейском море погибли мигранты

По меньшей мере девять мигрантов погибли в Эгейском море на пути в Старый Свет. Лодка с нелегалами, на борту которой находились порядка 35 человек, потерпела крушение недалеко от побережья турецкой провинции Измир. По данным службы береговой охраны Турции, более двадцати пассажиров судна числятся пропавшими без вести.