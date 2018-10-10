По меньшей мере девять мигрантов погибли в Эгейском море на пути в Старый Свет. Лодка с нелегалами, на борту которой находились порядка 35 человек, потерпела крушение недалеко от побережья турецкой провинции Измир. По данным службы береговой охраны Турции, более двадцати пассажиров судна числятся пропавшими без вести.
В Эгейском море погибли мигранты
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В Эгейском море погибли мигранты
В 2015 году пролив, разделяющий Турцию и греческий остров Хиос пересекли сотни тысяч нелегальных переселенцев. Весной того же года Анкара и ЕС заключили сделку по сдерживанию миграционного потока из Турции в Европу. За два последующих года число мигрантов, попавших в Европу морским путем, сократилось в шесть раз.
По данным Международной организация по миграции, с начала нынешнего года в Европу по Средиземному морю прибыли 80 тысяч человек. При этом более 1,7 тыс. погибли или пропали без вести.