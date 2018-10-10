На Мальорку обрушились дожди

По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильных дождей на испанском острове Мальорка. Не исключается, что число жертв может увеличиться. Больше всего стихия затронула населенный пункт Сан-Лоренсо, где на один квадратный метр выпало до 220 литров воды. До сих пор пропавшими без вести числятся девять человек. Обильные осадки привели к сильным наводнениям. В результате более 200 человек были эвакуированы. Местным жителям приходилось спасаться от удара стихии на крышах зданий и даже деревьях. В школах некоторых населенных пунктах отменены занятия.