Мамаеву и Кокорину грозит тюрьма и дисквалификация

Их клубы — «Зенит» и «Краснодар» — не исключают расторжения контрактов. В Российском футбольном союзе заявили, что поддержат такое решение и изучат возможности собственных санкций.

По данным полиции, в понедельник в центре Москвы футболисты избили трёх человек, причём одно из дел может быть связано со статьёй о расовой ненависти:

«Над ним начали издеваться по поводу расовой принадлежности. После того, как он поинтересовался, в его ли адрес эти издёвки, они сказали „да“. Он сделал им замечание — последовал удар стулом по голове. У человека сотрясение головного мозга», — рассказывает адвокат потерпевшего.

В защиту футболистов — в некотором смысле — выступил политик Владимир Жириновский, предложивший не сажать профессиональных спортсменов в тюрьму, а отправить их в Сирию — учить детей играть в футбол.

Это не первый крупный скандал с участием Кокорина и Мамаева. Два года назад, после чемпионата Европы, на котором российская сборная не выиграла ни одного матча, футболисты устроили праздник в дорогом клубе Монте-Карло, под гимн России раздавая гостям шампанское по 500 евро за бутылку. Позже игроки принесли извинения.