Внешние факторы назвали в качестве причины инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Якутска. Об этом заявила авиакомпания-производитель воздушного судна "Сухой".
Самолёт выкатился за пределы ВПП в Якутске
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Самолёт выкатился за пределы ВПП в Якутске
Накануне самолет авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс Улан-Удэ-Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту, при этом у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, четыре человека обратились за медицинской помощью. Источники информагентств говорят о том, что ЧП произошло из-за обледенения полосы. Аэропорт Якутска закрыт. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на воздушном транспорте».