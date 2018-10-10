Пропажа журналиста: причастна разведка?

Турецкие СМИ распространяют кадры с систем видеонаблюдения, на которых, по их мнению, доказательство спланированного преступления, в результате которого пропал саудовский журналист Джамал Хашогги.

Непримиримый критик властей своей страны, Хашогги в последний раз был запечатлен входящим в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября по личным делам.

С тех пор его больше никто не видел.

В Турции говорят о вероятном убийстве или похищении в стенах дипмиссии. Эр-Рияд обвинения отвергает.

"Этот район буквально напичкан камерами. Это же консульство. Просто стоит пройтись там, и можно увидеть камеры по всему периметру здания, вдоль улицы. Поэтому понятно, что турецкая сторона изучает кадры с систем видеонаблюдения. Но также мы знаем, что турки не любят делиться информацией, и, вполне возможно, они продвинулись намного дальше в расследовании. Но на данный момент добиваются обыска в консульстве", - говорит журналист Reuters Эмили Уитер.

Турецкие службы безопасности и СМИ уверяют, что на этих кадрах запечатлена группа саудовцев, прибывающих на частных самолетах в стамбульский аэропорт.

Утверждается, что они также отправились в консульство, а затем покинули страну.

"Источники сообщили нам, что эти самолеты принадлежат правительству Саудовской Аравии, мы знаем, что эти 15 человек зашли внутрь консульства одновременно с Джамалом. А через пару часов они вышли и направились прямо в аэропорт. Причем турецкие власти не пытаются выяснить, кем была эта группа людей и имеют ли они какое-то отношение к исчезновению Джамала", - добавляет журналист Reuters.

Турецкое издание "Сабах" утверждает, что все эти люди - сотрудники разведовательного управления Саудовской Аравии и непосредственно причастны к пропаже журналиста.