Кокорин и Мамаев задержаны

В отношении спортсменов возбуждены уголовные дела, по которым им грозит до 7 лет лишения свободы.

По информации правоохранительных органов, первый конфликт, в котором замешаны футболисты, произошел около утром 8 октября у гостиницы "Пекин", когда двое мужчин напали на водителя машины Mercedes, принадлежащего ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Они избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины.

После избиения водителя компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Причиной его избиения мог стать конфликт на национальной почве. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор центра НАМИ Сергей Гайсин получил от одного из них удар по лицу.

Клубы футболистов — «Зенит» и «Краснодар» — не исключают расторжения контрактов. В Российском футбольном союзе заявили, что поддержат такое решение и изучат возможности собственных санкций.

В защиту футболистов — в некотором смысле — выступил политик Владимир Жириновский, предложивший не сажать профессиональных спортсменов в тюрьму, а отправить их в Сирию — учить детей играть в футбол.

Это не первый крупный скандал с участием Кокорина и Мамаева. Два года назад, после чемпионата Европы, на котором российская сборная не выиграла ни одного матча, футболисты устроили праздник в дорогом клубе Монте-Карло, под гимн России раздавая гостям шампанское по 500 евро за бутылку. Позже игроки принесли извинения.