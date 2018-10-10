"Майкл" идет на Флориду

Ураган «Майкл» усилился до третьей категории мощности и движется на северо-западное побережье Флориды. Скорость ветра в центре этого нового тропического шторма достигает почти 200 км/ч.

Губернатор штата предупредил, что стихия может нанести колоссальный ущерб целым районам и призвал жителей не игнорировать эвакуацию, а также следить за сообщениями о перемещении "Майкла".