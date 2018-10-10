"Майкл" идет на Флориду

Ураган «Майкл» усилился до третьей категории мощности и движется на северо-западное побережье Флориды. Скорость ветра в центре этого нового тропического шторма достигает почти 200 км/ч.
Губернатор штата предупредил, что стихия может нанести колоссальный ущерб целым районам и призвал жителей не игнорировать эвакуацию, а также следить за сообщениями о перемещении "Майкла".
"Готовьтесь к худшему, поскольку это очень опасный шторм, и если вы не последуете призывам властей, он может вас убить", - заявил Рик Скотт на пресс-конференции.
Сообщается, что в ряде графств штата могут возникнуть торнадо, прогнозируется большое количество осадков. Синоптики говорят, что по мере приближения к побережью сила ветра в центре урагана будет увеличиваться, и мощность "Майкла" может достигнуть и четвертой категории.
На Кубе "Майкл" вызвал лишь повреждения и сильные дожди, приведшие к небольшим наводнениям. Но тогда его сила была значительно меньшей.
После Флориды Майкл продолжит свое движение по юго-восточному побережью США; он может задеть Северную и Южную Каролины, еще не оправившиеся от последствий урагана "Флоренс", прошедшего в прошлом месяце.