"Майкл": вид с МКС

Вид "Майкла" с МКС. Ураган с таким именем обрушился на побережье к северо-западу от Мексико-Бич во Флориде в среду днем, сообщает Национальный центр наблюдения за ураганами США. По последним данным, скорость ветра в районе стихии достигает 240 километров в час. Урагану присвоена четвертая степень из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. "Майкл" уже затронул побережье Мексики.

Для Флориды "Майкл" станет самым мощным ураганом, достигшим северо-западного побережья штата за всю историю наблюдений - с 1851 года. В 2005 году до этой части Флориды добрался ураган "Дэннис", относившийся на тот момент к третьей категории. Вдоль Атлантического побережья США штормовые предупреждения также объявлены для штатов Северная и Южная Каролина.