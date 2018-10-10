Полностью разрушенные дороги, автомобили, заброшенные далеко в поле... Испанский остров Мальорка с трудом приходит в себя после сильнейшего наводнения. В спасательных работах задействованы более 500 человек, которые трудятся не покладая рук.
Стихия, к сожалению, привела не только к масштабным разрушениям, но к гибели по меньшей мере десяти человек. Несколько человека всё ещё числятся пропавшими без вести.
Мальорка приходит в себя после удара стихии
Мальорка приходит в себя после удара стихии
Полностью разрушенные дороги, автомобили, заброшенные далеко в поле... Испанский остров Мальорка с трудом приходит в себя после сильнейшего наводнения. В спасательных работах задействованы более 500 человек, которые трудятся не покладая рук.
"Я была очень напугана. Вода поднялась за 2-3 минуты, достигнув 1 метра здесь у нас. Нам пришлось дожидаться, пока она сойдёт. У меня больше не осталось дома как такового. Вон там одна наша машина, выведенная из строя. А ге вторая - я даже не знаю. Это просто катастрофа," – говорит Исабель Россело, чей дом затопило водой.
"Никто бы не подумал что такое возможно. Во что превратились улицы. Просто невероятно, я у нас на острове никогда такого не видел, хотя прожил здесь 60 лет," – добавляет сосед Исабель Хозе Герреро.
Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил вместе с председателем правительства Балеарских островов Франсиной Арменгол пострадавший район и пообещал, что он будет объявлен зоной бедствия, что позволит запустить механизм финансовой помощи.
Педро Санчес: "Мы потрясены увиденным. Теперь нужно проявить сочувствие к пострадавшим, помогать им. Власти обязуются помочь им вернуться к нормальной жизни как можно скорее. А главное - найти пропавших без вести людей".