Мальорка приходит в себя после удара стихии

Полностью разрушенные дороги, автомобили, заброшенные далеко в поле... Испанский остров Мальорка с трудом приходит в себя после сильнейшего наводнения. В спасательных работах задействованы более 500 человек, которые трудятся не покладая рук.

Стихия, к сожалению, привела не только к масштабным разрушениям, но к гибели по меньшей мере десяти человек. Несколько человека всё ещё числятся пропавшими без вести.